Таких людей немало: психотерапевт о захватчике заложников в Луцке

Для захватчика человеческая жизнь, страдания, боль ничего не значат, говорит эксперт

Таких людей немало: психотерапевт о захватчике заложников в Луцке

Психотерапевт Геннадий Мустафаев в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о психотипе Максима Кривоша, который захватил заложников в маршрутке в Луцке, и сравнил его с норвежским террористом Андерсом Брейвиком.

«Есть определенные какие-то акцентуации характера, личностные черты, которые побудили человека действовать таким образом. Психически здоровый человек такие вещи, скорее всего, делать не будет, а будет действовать каким-то другим способом, не подвергая риску здоровье других граждан, особенно детей», - отметил эксперт.

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По его словам, захватчик может быть человеком психопатического склада.

«Для него человеческая жизнь, страдания, боль ничего не значат. В переговорах с ним давить на боль, на то, что это человеческое горе, нет смысла, потому что у этого человека отсутствует эмпатия. Он не поймет чужую боль», - заявил Мустафаев.

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На уточнение ведущего, похож ли психотип нападающего в Луцке на психотип норвежского террориста Андерса Брейвика, психотерапевт ответил утвердительно.

«Психотип этого человека похож на психотип Брейвика (Андерс Брейвик 22 июля 2011 года совершил террористические акты в Норвегии, в результате которых погибли 77 человек - ред.). Это психопат. Таких людей немало. С одной стороны, мы говорим, что это диагноз, но этот человек абсолютно способен к логическому мышлению, способен планировать, контролировать свои действия. По моему мнению, его действия следует квалифицировать как серьезное преступление, никакой отмазки, что я не осознавал, что делаю, здесь принимать нельзя», - отметил эксперт.

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Ранее сообщалось, что захватчик заложников называет себя в соцсети Максим Плохой, который написал книгу о "философии преступника". Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что захватчик заложников является уроженцем России. Настоящее имя захватчика Максим Кривош.  

Источник Украина 24 Теги происшествия маршрутка Луцк Волынская область Максим Кривош нападение