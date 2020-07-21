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Таких людей немало: психотерапевт о захватчике заложников в Луцке Для захватчика человеческая жизнь, страдания, боль ничего не значат, говорит эксперт

Психотерапевт Геннадий Мустафаев в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о психотипе Максима Кривоша, который захватил заложников в маршрутке в Луцке, и сравнил его с норвежским террористом Андерсом Брейвиком.

«Есть определенные какие-то акцентуации характера, личностные черты, которые побудили человека действовать таким образом. Психически здоровый человек такие вещи, скорее всего, делать не будет, а будет действовать каким-то другим способом, не подвергая риску здоровье других граждан, особенно детей», - отметил эксперт.

По его словам, захватчик может быть человеком психопатического склада.

«Для него человеческая жизнь, страдания, боль ничего не значат. В переговорах с ним давить на боль, на то, что это человеческое горе, нет смысла, потому что у этого человека отсутствует эмпатия. Он не поймет чужую боль», - заявил Мустафаев.

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На уточнение ведущего, похож ли психотип нападающего в Луцке на психотип норвежского террориста Андерса Брейвика, психотерапевт ответил утвердительно.

«Психотип этого человека похож на психотип Брейвика (Андерс Брейвик 22 июля 2011 года совершил террористические акты в Норвегии, в результате которых погибли 77 человек - ред.). Это психопат. Таких людей немало. С одной стороны, мы говорим, что это диагноз, но этот человек абсолютно способен к логическому мышлению, способен планировать, контролировать свои действия. По моему мнению, его действия следует квалифицировать как серьезное преступление, никакой отмазки, что я не осознавал, что делаю, здесь принимать нельзя», - отметил эксперт.

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Ранее сообщалось, что захватчик заложников называет себя в соцсети Максим Плохой, который написал книгу о "философии преступника". Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что захватчик заложников является уроженцем России. Настоящее имя захватчика Максим Кривош.