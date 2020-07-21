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Конфликты в обществе: эксперт рассказал, стали ли украинцы злее Многие просто утратили навыки общения, границы, и постоянно их переходят

Замдиректора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко в эфире телеканала «Украина 24» назвал причины роста конфликтных ситуаций в обществе.

«Развитие информационных технологий, соцсетей фактически из каждого сделало репортера, и на сегодняшний день любой негатив, который случается в обществе, может попасть в эфир. Но это не говорит, что раньше, условно говоря, до карантина, таких происшествий было больше или меньше. Это говорит о том, что мы начинаем развиваться», - отметил эксперт.

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С другой стороны, по его словам, страна выходит из карантина, людей начинают волновать экономические условия, невозможность трудоустройства, собственное благосостояние, и они переориентируют собственный негатив на того, кто находится рядом, цепляются за любую ситуацию, чтобы вылить этот негатив наружу.

«Еще одна сторона – что многие просто утратили навыки общения, границы, и постоянно их переходят. Но это будет недолгий процесс, через несколько месяцев мы вернемся в то время, в котором существовали. Но это приводит еще к одному выводу – к проблеме, которая может появиться 1 сентября, когда дети, которые не видели друг друга полгода, возвращаются в коллективы - и это может привести к всплеску детского насилия», - заявил Петренко.

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Напомним, в Днепре в 101-й маршрутке пассажиры избили девушку, которая заплатила за два места, потому что не хотела, чтобы рядом кто-то сидел. Зайдя в салон, она заплатила за два места и села на двойное сидение одна. Пассажиры маршрутки начали возмущаться, возникла словесная перепалка в результате которой мужчина несколько раз ударил пассажирку кулаком по лицу. Девушку вытащили из салона, порвали ей футболку и избили.

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