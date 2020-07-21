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Заложники в Луцке: в автобусе может быть минимум один ребенок На месте захвата заложников периодически слышны выстрелы

О ситуации в Луцке, где мужчина захватил автобус с заложниками, рассказал журналист Павел Мельничук с места событий в эфире "Украина 24". Журналистов оттеснили с места событий, они находятся под прикрытием зданий в нескольких сотнях метров от захваченного автобуса.

"Время от времени слышны взрывы или выстрелы, с интервалом примерно в полчаса. Правоохранители говорили, что похоже на автомат. Люди держатся подальше от места событий. Работает очень много полиции, спецназовцы в защитной амуниции — шлемах, бронежилетах. Приехал Аваков, но пока с журналистами не общался, он зашел в здание национальной полиции в области", — сказал он.

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Пока что журналистам не озвучивают информацию о том, как идут переговоры, отметил корреспондент.

"Одна из лучанок сказала, что в автобусе находится ее подруга с 15-летним сыном. Это сложно проверить, но если это так, то в автобусе находится как минимум один ребенок", — сказал он.

Также известно, что полиция возбудила дело, статья квалифицируется как захват заложников, а не теракт или что-то подобное. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции, добавил журналист.

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