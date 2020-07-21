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Это не спланированная акция — эксперт о чрезвычайном происшествии со взрывчаткой в Киеве Эксперт рассказал, что может быть причиной закладки взрывчатки у метро "Минская"

Инцидент со взрывчаткой, найденной у метро "Минская" в Киеве, прокомментировал эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко в эфире телеканала "Украина 24".

"Может быть и так, что люди, совершившие диверсию, посмотрели на ситуацию в Луцке и решили присоединиться к нестабильной ситуации в государстве, сделать свой вклад. Но я не думаю, что это спланированная акция", — сказал он.

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Эксперт рассказал о недавних похожих случаях.

"На прошлой неделе у нас был случай взрыва урны для мусора у метро "Шулявская", на самом деле туда могли бросить просто взрывпакет или петарды. Так же, как вчера был взрыв в кафе - кто-то оставил сумку с пиротехнической установкой, так называемый салют, поджег и пошел. И это снова называли "взрывное устройство", хотя это была обычная пиротехника. Не стоит громко заявлять, что взрывчатка", — заявил он.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина захватил рейсовый автобус с заложниками.