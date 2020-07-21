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У метро "Минская" в Киеве нашли взрывчатку: эксперт указал на странность Политический эксперт предположил, для чего подложили взрывчатку у метро в Киеве

В Киеве возле станции метро "Минская" нашли взрывчатку. Ситуацию прокомментировал политический эксперт Олег Дубов в эфире канала "Украина 24".

"Меня обеспокоило то, что произошло на "Минской". Такое ощущение, что какие-то другие силы подсуетились и подлили масла в огонь, потому что какой смысл закладывать и сообщать, кроме как, возможно, посеять в обществе определенную мысль, что это системная акция, которая распространяется на всю страну, что существует некий единый центр принятия таких решений. Думаю, психически больных невозможно контролировать, использовать с политической целью фактически невозможно, хоть и были примеры в истории", — сказал он.

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Около 12:00 дня аноним сообщил по линии 102 о минировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина захватил рейсовый автобус с заложниками.