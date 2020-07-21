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Уроженец России с тюремным прошлым: у Авакова рассказали о захватчике автобуса в Луцке Зорян Шкиряк рассказал, что известно о человеке, захватившем автобус с пассажирами

Человек, захвативший заложников в Луцке, — уроженец России. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк в эфире телеканала "Украина 24".

"Личность правонарушителя установлена. Из того, что я сейчас могу сказать, - это гражданин 1975 года рождения, уроженец Российской Федерации, сейчас гражданин Украины, и проживает в Луцке. Ранее этот человек привлекался к уголовной ответственности. Он был судим и отбывал срок по тяжкой статье, это 187 статья Уголовного кодекса под значком 4 – групповой разбой. В 2013 году был освобожден", — сообщил Шкиряк.

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Ранее юрист-криминолог Анна Маляр назвала неадекватными требования луцкого террориста и предположила, что он может пребывать в измененном состоянии сознания.