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"Выступает против системы": стали известны последние новости о захвате заложников в Луцке Правоохранители ведут переговоры с мужчиной, захватившим заложников, были слышны выстрелы

В Луцке мужчина захватил в заложники автобус с пассажирами, полиция заявила, что установила его личность. Подробности рассказал корреспондент "Украина 24" Павел Мельничук с места событий.

"В Луцке с 9:30 горячо, террорист захватил автобус, в котором находятся, по данным правоохранителей, не менее 10 человек, это внутриобластной рейс. Он вывез автобус на центральную площадь города. Известно, что этот человек называет себя Максим Плохой, в сети Ютуб он обнародовал видео, в котором "выступает против системы". Конкретных требований он не выдвигает, сейчас правоохранители пытаются вести с ним переговоры", — сказал журналист.

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При этом спикер Управления СБУ в области Иванна Полищук не подтверждает, что это тот это человек, который на видео под именем Максим Плохой, говорит, что это может быть другой человек. Есть ли дети у этого человека – информацию в СБУ также не озвучивают.

"Также известно, что в автобусе выбито несколько окон, он забаррикадирован, были слышны выстрелы, похожие на автоматные. Сейчас сюда едет Арсен Аваков, также известно, что с ним едет спецназ из столицы. Вся территория вокруг полностью перекрыта. Начата операция "Заложник", — рассказал журналист.

Ранее глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что на место происшествия вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков для координации всех сил и средств во время проведения операции "Заложник".