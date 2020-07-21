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Кто будет виноват в ДТП: юрист рассказал о коллизии при сдаче на права Автоюрист рассказал о серьезной правовой проблеме при сдаче экзамена по вождению по дорогам общего пользования

При сдаче экзамена на водительские права есть проблема с вождением на дороге общего пользования. Об этом рассказал автоюрист Владимир Караваев в эфире телеканала "Украина 24".

"Возникает правовая коллизия. Все дело в том, что практический экзамен предполагает два варианта. Первый – когда такой экзамен сдается на автомобиле автошколы, и второй – когда сдается на автомобиле, принадлежащем сервисному центру. И в данном случае я не знаю, как этот экзамен будут принимать, потому что у нас в Правилах дорожного движения четко прописано, что к водителю приравнивается только лицо, обучающее вождению, никаких экзаменаторов у нас там нет", — сказал он.

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По словам эксперта, в случае ДТП по закону виновным оказывается экзаменатор, а не непосредственно водитель авто.

"Представьте ситуацию: выезжает на дороги общего пользования автомобиль, сидит человек, который сдает экзамен, и возле него находится экзаменатор. По большому счету, экзаменатор совершает административный проступок, который предусмотрен 126 статьей Административного кодекса. Он, не будучи водителем, передает управление лицу, которое не имеет такого права. И в случае, если происходит ДТП, сразу возникает вопрос: кто является виновником. Тот, кто сдает экзамен – не водитель, экзаменатор тоже не водитель", — сказал он.

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Караваев считает, что статус экзаменатора нужно прописать законодательно.

"Я не знаю, как будут себя вести экзаменаторы, потому что брать на себя такую ответственность вряд ли кому-то захочется. Все это может свестись к тому, что такой экзамен на дорогах общего пользования будет приниматься формально. И почему никто не поднимает вопрос о внесении изменения в ПДД, дать экзаменатору такой статус, я не понимаю", — заявил он.

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