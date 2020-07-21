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Захват заложников в Луцке — у Авакова рассказали о ситуации Личность подозреваемого уже установлена, рассказали в полиции

В Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса. О том, что будет предпринимать Министерство внутренних дел, рассказал глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, на место происшествия вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков для координации всех сил и средств во время проведения операции "Заложник", которая объявлена полицией Волынской области.

Шевченко рассказал, что на данный момент известно полиции.

"Около 20 человек находятся в автобусе. Можно сказать, что у человека, захватившего автобус, есть огнестрельное оружие и взрывчатка. Идут переговоры, его личность установлена, изучаются его контакты. Полиция просит не приближаться к месту проведения операции, там все перекрыто. Было осуществлено несколько выстрелов, вследствие этих выстрелов разбиты окна автобуса, по крайней мере два. О потерпевших пока ничего не известно. Есть признаки того, что этот человек может иметь при себе взрывчатку и гранаты, но более точно это будет установлено позже", — сказал он.

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Также спикер МВД рассказал, что известно о человеке, захватившем заложников.

"Его (злоумышленника — ред.) личность установлена, но идет еще работа по нему детальная... пока это все, что можно сказать. Известно, что он в сети публиковал свои довольно сумбурные философские размышления о несправедливости, противостоянии системе, природе преступлений. Привлечены все средства полиции, СБУ, в частности, спецтехника", — рассказал Шевченко.

Напомним, в начале июля в Полтавской области взорвали и ограбили авто "Укрпочты".