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Захват заложников в Луцке: полиция сообщила детали Мужчина с оружием захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса

Вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками в Луцке. Детали сообщила в эфире телеканала "Украина 24" спикер областной полиции Ольга Бузулук.

"Поступило сообщение на линию 102, что мужчина взял в заложники людей - пассажиров рейсового автобуса, он стоит на Театральной площади в центре города. Сейчас с ним ведутся переговоры, привлечены все подразделения, сейчас введена операция "Заложник". Пока все спокойно, слышны были выстрелы, но ситуация под контролем. Пока не владею информацией, что еще что-либо заминировано, будем проверять, сейчас речь идет только об этом объекте. Это рейсовый автобус "Берестечко – Красиловка", который осуществлял пассажирские перевозки междугороднего сообщения. Разные данные, 10-20 пассажиров находятся в автобусе. О повреждениях автобуса не готова сказать, потому что он окружен далеко по периметру", — сказала она.

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Спикер полиции сообщила, что требования захватчика пока что непонятны.

"В считанные минуты перекрыли центр города, через СМИ и соцсети призвали граждан не заходить в центр города. Террорист периодически выходит на связь, с ним ведут переговоры руководители полиции через соцсети. Состояние его адекватное, но требования не конкретизированы: не нравится система", — сказала она.

Напомним, в начале июля в Полтавской области взорвали и ограбили авто "Укрпочты".