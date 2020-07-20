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"Похоже на имитацию" — эксперт о ликвидации последствий аварии в Одессе Эксперт по безопасности рассказал о единственном способе убрать затонувшее судно

Попытки поднять затонувший танкер Delfi в Одессе похожи на имитацию деятельности, заявил экс-советник главы Нацполиции в Одесской области, эксперт по безопасности Руслан Форостяк в эфире канала "Украина 24".

"Вся Одесса уже шутит, что это памятник беспомощности и безответственности органов власти. Он уже превратился в известную инсталляцию. Нужно проверить реакции государственной власти и то, как они предотвращали последствия катастрофы. И то, как они пытаются его убрать, больше похоже на какую-то имитацию. Единственный путь — это распилить его на части, и об этом говорили еще зимой", — сказал он.

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Напомним, 22 ноября прошлого года возле Одессы на мель сел танкер "Делфи". Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов с перевернувшегося танкера.

Распиливать на части судно не хотят, так как опасаются еще большего загрязнения акватории и прибрежной зоны нефтепродуктами.

Во время своего визита в Одессу президент Владимир Зеленский поставил граничный срок, за который владелец судна должен убрать судно, — 20 июля.