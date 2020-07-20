Дело Шеремета: эксперт назвал сложность, которой не избежать

Эксперт рассказал, почему дело об убийстве Павла Шеремета очень политизировано

Дело Шеремета: эксперт назвал сложность, которой не избежать

Такие преступления, как убийство Павла Шеремета, невозможно не политизировать. Об этом заявил политический эксперт Александр Москалюк в эфире телеканала "Украина 24".

"В украинских реалиях, и не только в украинских, такие дела невозможно не политизировать. Хотелось бы в идеале, но по факту во всем мире такое происходит... Я сколько раз уже вспоминал историю с Улафом Пальме, премьер-министром Швеции, которого убили (Пальме был застрелен на улице в 1986 году — ред.). Причем это Швеция — тихая страна, это не США. Но до сих пор не нашли, кто это сделал.

Мы можем говорить о политизации дела Шеремета, потому что украинская журналистика не может быть не политической. И, конечно, есть еще фактор попыток спекуляций как со стороны власти, так и со стороны оппозиции", — сказал он.

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Эксперт назвал причину, по которой громкие дела всегда воспринимаются с политической точки зрения.

"Так же и с другими резонансными делами. Какое у нас есть резонансное дело, по которому мы бы могли сказать, что оно неполитизированное? Оно может быть неполитизированным, если есть абсолютное доверие общественности к процессу расследования. Конечно, когда существует тотальное недоверие к правоохранительным органам, каждый будет воспринимать это дело в разрезе того, как он бы хотел, чтобы оно шло. Синдром болельщика продолжает действовать", — сказал он.

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Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Машина принадлежала соосновательнице издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в автомобиле не было. По данным полиции, сработало взрывное устройство.

Шеремет родился в Минске, до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем — в России, последние пять лет жил в Киеве.

Источник Украина 24 Теги убийство Павел Шеремет