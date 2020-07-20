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Дело Шеремета: эксперт назвал сложность, которой не избежать Эксперт рассказал, почему дело об убийстве Павла Шеремета очень политизировано

Такие преступления, как убийство Павла Шеремета, невозможно не политизировать. Об этом заявил политический эксперт Александр Москалюк в эфире телеканала "Украина 24".

"В украинских реалиях, и не только в украинских, такие дела невозможно не политизировать. Хотелось бы в идеале, но по факту во всем мире такое происходит... Я сколько раз уже вспоминал историю с Улафом Пальме, премьер-министром Швеции, которого убили (Пальме был застрелен на улице в 1986 году — ред.). Причем это Швеция — тихая страна, это не США. Но до сих пор не нашли, кто это сделал. Мы можем говорить о политизации дела Шеремета, потому что украинская журналистика не может быть не политической. И, конечно, есть еще фактор попыток спекуляций как со стороны власти, так и со стороны оппозиции", — сказал он.

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Эксперт назвал причину, по которой громкие дела всегда воспринимаются с политической точки зрения.

"Так же и с другими резонансными делами. Какое у нас есть резонансное дело, по которому мы бы могли сказать, что оно неполитизированное? Оно может быть неполитизированным, если есть абсолютное доверие общественности к процессу расследования. Конечно, когда существует тотальное недоверие к правоохранительным органам, каждый будет воспринимать это дело в разрезе того, как он бы хотел, чтобы оно шло. Синдром болельщика продолжает действовать", — сказал он.

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Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Машина принадлежала соосновательнице издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в автомобиле не было. По данным полиции, сработало взрывное устройство.

Шеремет родился в Минске, до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем — в России, последние пять лет жил в Киеве.