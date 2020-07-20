13:38, Сегодня

В Одессе не смогли убрать потерпевший крушение танкер: все подробности Севший на мель танкер с нефтепродуктами оказался слишком тяжелым

В Одессе в третий раз попытались поднять перевернувшийся недалеко от берега танкер Delfi. Как рассказали участники операции, судно оказалось слишком тяжелым. Перед следующей попыткой водолазы попытаются откачать воду из танкера. Подробности — в сюжете телеканала "Украина 24".

Пока неизвестно, когда будет предпринята следующая попытка убрать судно. Сейчас пляж перекрыт, людей не пускают. Там дежурят полиция и Нацгвардия, также на воде проводят патрулирование пограничники. Соседний пляж открыт, люди там купаются. Судно находится на волнорезе, дополнительной нагрузкой выступает течение. О конкретных сроках завершения операции пока неизвестно.

Представитель экологической инспекции Виталий Караулов рассказал, что зафиксировано новое загрязнение моря.

"Сегодня мы зафиксировали пятно 10 кв.м. Убытки уже посчитали, но каждый день они увеличиваются, мы видим новые пятна. Неделю назад было более 15 тысяч долларов. Мы видим, что боны не справляются с нефтепродуктами", — сказал он.

Читайте также: "Бардак и никакого карантина": эксперт оценил пляжи на украинских курортах

Ситуацию прокомментировал в эфире телеканала "Украина 24" эксперт по вопросам экологии Максим Сорока.

"Эту ситуацию нужно разделить на составляющие. Первая — техногенная. Это большой объект, который сейчас находится на волнорезе и непосредственно загрязняет акваторию. Второй момент — то, что часть балластовых нефтепродуктов или топливно-смазочных материалов, которые были в этом танкере, уже вытекла и загрязнила не только воду, но и донные отложения и прибрежную полосу. В глобальном плане на экологию это не повлияло, так как выброс был небольшой. Но все должны понимать, что физическое устранение танкера не уберет загрязнение, которое уже произошло. И это загрязнение нефтепродуктами должно быть ликвидировано, и, наверное, даже нужно будет заменить песок в этом районе" , — сказал он

Напомним, 22 ноября прошлого года возле Одессы на мель сел танкер "Делфи". Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов с перевернувшегося танкера.

Во время своего визита в Одессу президент Владимир Зеленский поставил граничный срок, за который владелец судна должен убрать судно, — 20 июля.

Ранее на Донбассе разразилась экологическая катастрофа из-за боевиков.