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Легализация казино в Украине: психолог назвала главные минусы закона Общество станет более криминализированным, считает эксперт

Легализация в Украине игорного бизнеса станет ударом по среднему и малому бизнесу, а также увеличит количество лудоманов – людей, зависимых от азартных игр.

Такое мнение высказала в эфире телеканала "Украина 24" психолог Вера Романова.

"Игорный бизнес убивает среднее и малое предпринимательство. Именно малое и среднее предпринимательство страдают от наличия игорного бизнеса, когда люди относят деньги не в рестораны, кино, развлечения, а в казино. Жизнь нам такого не предложит, кино нам такого не предложит", - заявила Романова.

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Психолог отметила, что появление казино "будет тиражировать все большее и большее количество лудоманов".

"Еще один момент – когда в законе говорится о реестре лудоманов, но при этом ликвидируются психиатрические службы, то здесь вопрос: кто будет заниматься этими людьми, насколько станет криминализированным общество?" – добавила она.

Напомним, ранее народный депутат из "Слуги народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что легализация в Украине игорного бизнеса не станет причиной для массового распространения лудомании.