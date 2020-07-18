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Легализация казино в Украине: в "Слуге народа" развеяли популярную страшилку Украинцам дали безопасную возможность играть, а государству – зарабатывать деньги, отметил Даниил Гетманцев

Легализация в Украине игорного бизнеса не станет причиной для массового распространения среди украинцев лудомании – зависимости от азартных игр.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат из "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По мнению Гетманцева, лудомания развита в Украине "из-за того, что игорный бизнес действует нелегально".

"Мы его упорядочиваем, даем игроку безопасную, ограниченную возможность играть, а государству – зарабатывать деньги. Есть много решений, к которым страна шла 28 лет и никак не могла дойти, все делали втемную и подковерно. Мы эти вопросы решили", - заявил "слуга народа".

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Напомним, Верховная Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса 14 июля после долгих обсуждений законопроекта. Принятие закона во втором чтении поддержали 248 депутатов при минимально необходимых 226.

Политолог Богдан Бондаренко в эфире "Украина 24" оценил принятие резонансного закона.