Поступление детей из ОРДЛО в украинские вузы: в Кабмине анонсировали новый механизм
Ежегодно около 1,5 тысячи жителей оккупированных территорий поступают в украинские вузы
Кабинет министров Украины внедрит механизм электронной подачи документов для поступления в украинские вузы абитуриентов из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.
"Если каждый год к нам хочет ехать 1,5 тысячи смелых детей, а, возможно, в этом году их будет больше, которые готовы учиться в Украине... Мы знаем механизм. Мы договорились о том, что на следующей неделе будет понятный механизм, которым мы сможем внедрить непосредственно электронную подачу документов. Остались только технические вопросы", - заявила она.
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Напомним, ранее ректор Таврического национального университета Владимир Казарин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал об условиях приема студентов с оккупированных территорий.