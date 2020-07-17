Поступление детей из ОРДЛО в украинские вузы: в Кабмине анонсировали новый механизм

Кабинет министров Украины внедрит механизм электронной подачи документов для поступления в украинские вузы абитуриентов из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

"Если каждый год к нам хочет ехать 1,5 тысячи смелых детей, а, возможно, в этом году их будет больше, которые готовы учиться в Украине... Мы знаем механизм. Мы договорились о том, что на следующей неделе будет понятный механизм, которым мы сможем внедрить непосредственно электронную подачу документов. Остались только технические вопросы", - заявила она.