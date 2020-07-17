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Десятки тысяч смертей: у Авакова показали жуткую статистику погибших в ДТП Антон Геращенко призвал значительно ужесточить наказание для нарушителей ПДД

В Украине за 29 лет независимости в результате ДТП погибли более 174 тысяч человек, свыше 1,2 млн получили травмы.

Такую статистику обнародовал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко, комментируя ДТП на Столичном шоссе под Киевом, где по вине пьяного водителя погибли четыре человека.

"Многие люди остались прикованы к постели, остались без конечностей из-за того, что кто-то позволил себе сесть за руль пьяным", - подчеркнул Геращенко.

По его словам, украинцы, которые садятся пьяными за руль, "просто не понимают ценность жизни других людей и своей тоже".

Замглавы МВД сообщил, что только за прошлый год в Украине патрульные составили 116 тысяч протоколов за вождение в нетрезвом состоянии, причем 16 тысяч водителей смогли избежать какого-либо наказания, потому что суды затянули сроки рассмотрения их дел.

"Это означает, что в головах какой-то кошмар. Чтобы это победить, нужно ужесточение наказания. Сегодня у нас есть только штраф 10 200 грн и лишение прав. Этого мало. Поэтому мы предлагаем вводить арест, а за третий раз нахождения за рулем в пьяном виде необходимо сажать человека на несколько лет, как это есть в европейских странах и США. В Америке до двух лет лишения свободы за повторное вождение в пьяном виде. Это даже если лицо не совершило ДТП - просто село за руль во второй раз. Мы должны положить этому конец", - подчеркнул заместитель министра.

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Геращенко призвал Верховную Раду значительно ужесточить наказание для нарушителей.

"Я прошу помощи народных депутатов. Первое – повысить штрафы для сумасшедших, которые превышают скорость на более 50 км/ч. Сегодня это 510 грн, мы предлагаем хотя бы 3400 грн... Далее – нам нужна помощь, чтобы была уголовная ответственность за повторное сидение пьяным за рулем. И нам нужна возможность внезапно проверять пьяных водителей, как в европейских странах... у нас нет этого права последние пять лет. Мы можем остановить пьяного водителя - только если он проехал на красный свет, или еще что-то", - заявил он.

Напомним, ранее глава департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как камеры видеофиксации повлияли на статистику нарушений на дорогах.