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Обыски в Окружном админсуде Киева: в НАБУ сообщили детали В ведомстве пообещали поделиться "чрезвычайно интересными подробностями" дела

Пресс-секретарь Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Светлана Олифира в эфире телеканала "Украина 24" подтвердила факты обысков в Окружном административном суде Киева и Государственной судебной администрации.

"Обыски проводятся, санкционированные обыски проходят в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации. Цель обысков - изъять предметы, вещи и документы, которые могут иметь значение для уголовного производства, которое расследуют детективы бюро. Однако мы пока подержим интригу. Очень советуем следить за нашими страницами в социальных сетях. Чуть позже мы сможем поделиться очень интересными подробностями", - заявила Олифира.

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Отметим, что НАБУ якобы объявило подозрение главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, заместителю председателю суда Евгению Аблову, пяти судьям и председателю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку - такую информацию обнародовал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

В Окружном админсуде Киева такие действия НАБУ связывают с расследованием дел Майдана.