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Это очень плохой сигнал - политолог о деле MH17 и России С юридической точки зрения процесс будет очень долгим, считает Вера Константинова

Российская Федерация в деле о сбитом на Донбассе "Боинге" MH17 малайзийских авиалиний уже шесть лет пытается распространять дезинформацию относительно обстоятельств трагедии и дискредитировать результаты расследования.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" политолог-международник Вера Константинова, комментируя шестую годовщину авиакатастрофы MH17.

"Российская Федерация с 2014 года отрабатывает тот же нарратив. Сначала, когда закончилось расследование следственной группы, первое, что делала Российская Федерация, - пыталась максимально попробовать дезинформировать, максимально пытаться дискредитировать результаты этого расследования. В последних заявлениях, которые звучат, я вижу даже попытки привязать ситуацию с MH17 к двусторонним отношениям. Это очень негативный сигнал, я бы сказала, потому что Российская Федерация не сотрудничает со следствием... В ходе слушаний, которые начались, вспомните, как ведут себя представители Российской Федерации", - отметила Константинова.

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По ее словам, такая позиция России очень огорчает, "потому что вопрос 298 жизней не стоит политики, он стоит восстановления справедливости".

"Многие юристы-международники так или иначе видят в этом деле с юридической точки зрения процесс, который будет очень долгим. Очень длинным с точки зрения именно установления всех обстоятельств, установления виновников трагедии", - отметила политолог.

Ранее политолог Сергей Таран в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как Россия затягивает рассмотрение дела MH17.