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Программа "Украина с Тиграном Мартиросяном" обновила формат в новом телевизионном сезоне Шоу будет выходить каждую субботу в 21:00

18 июля программа «Украина с Тиграном Мартиросяном» возвращается на общенациональный канал «Украина 24» в обновленном формате. Шоу будет выходить каждую субботу в 21:00.

«Мы решили обновить формат шоу «Украина с Тиграном Мартиросяном», ведь зрители хотят слышать ответы на вопросы от личностей, которые могут повлиять на современный политический и социальный строй в государстве. Статусные гости, содержательные интервью и откровенные разговоры — все это ждет вас на главной информационной платформе страны», — говорит главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

Программа «Украина с Тиграном Мартиросяном» — это важные выпуски с интересными гостями, среди которых будут и политики, и бизнесмены, и дипломаты. Известный журналист и ведущий Тигран Мартиросян не устраивает пресс-конференцию, а будет общаться на темы, которые интересны и важны зрителю.

«Сегодня страна стоит перед лицом многочисленных вызовов. Пустословие и некомпетентность политиков в этой ситуации — непозволительная роскошь. Наша программа в новом сезоне — это предметный диалог с теми, чьи решения влияют на настоящее и будущее Украины. Обстоятельный разговор о том, что действительно требует осмысления и обсуждения», — поделился Тигран Мартиросян.

Смотрите важные интервью в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» уже с 18 июля в 21:00 на главном канале страны — «Украина 24».