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Новое обострение на Донбассе: действиям России дали объяснение Для России никаких правил никогда не существует, отметил Михаил Самусь

Убийство на Донбассе вблизи Зайцево украинского военного медика показало, что Россия использует "типичное поведение агрессоров" и отвергает любые правила ведения войны.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь, комментируя новую эскалацию конфликта на востоке Украины.

"Из истории, как ведет Россия свои войны, мы можем четко сказать, что для России никаких правил никогда не существует, международного права - тем более", - заявил он.

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Самусь в качестве примера привел инцидент с захватом трех судов Военно-морских сил Украины в Керченском проливе в 2018 году, "когда Россия проигнорировала любые требования международного морского права и любого международного права".

"Поэтому я считаю, что это типичное поведение Российской Федерации, типичное поведение агрессоров. Очень типичное поведение в том плане, что на типичный вопрос, как будет действовать Россия дальше, пресс-секретарь президента России Песков заявил, что "мы вообще не знаем, о чем говорится, участвует ли Россия в этих действиях, поскольку это внутренний конфликт Украины". Эта позиция понятна. Россия будет действовать так, как выгодно России. А Украине нужно действовать так, как надо с точки зрения восстановления территориальной целостности и суверенитета", - отметил эксперт.

По мнению Самуся, Украина должна действовать проактивно:

"Мы за эти шесть лет привыкли, что Украина реагирует на действия России. Это неверный подход. Украине нужно действовать активно, предлагать свою повестку дня, в том числе по развитию военно-политической обстановки".

Как сообщал телеканал "Украина 24", российские оккупационные войска на Донбассе возле населенного пункта Зайцево обстреляли троих украинских военных, которые по предварительной договоренности должны были эвакуировать тело погибшего накануне бойца. В результате украинский медик погиб, один военнослужащий был ранен, еще один получил боевую травму.