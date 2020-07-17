Годовщина катастрофы MH17: политолог рассказал, что сейчас со следствием

Эксперт рассказал, почему так долго идет расследование катастрофы и о чем говорит иск Нидерландов

17 июля — шестая годовщина катастрофы малайзийского рейса MH17 над Украиной. Политолог Александр Мусиенко рассказал в эфире телеканала "Украина 24", почему так долго идет расследование причин катастрофы.

"Расследование такой катастрофы не может происходить быстро. Тем более, когда есть разные страны, нужно составить соответствующее соглашение... А я напомню, что между нами и Нидерландами, и другими странами, чьи граждане погибли, составлено соглашение для того, чтобы обеспечить все правовые процедуры и независимое судебное рассмотрение. Ко многому приложило руку украинское следствие при сборе доказательств", — сказал он.

Следствие работает и продолжает собирать доказательства, поэтому процесс долгий, сказал эксперт.

Также он рассказал, что следствие уже установило принадлежность "Бука" Российской Федерации и непричастность Украины к сбиванию самолета.

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"Все версии о причастности Украины опровергнуты. Хронология российской лжи в этом деле начинается с того, что это якобы была украинская ракета. Но при этом российские СМИ с самого начала тиражировали информацию о том, что якобы "ополченцы" сбили украинский транспортный самолет.

И сейчас, когда Нидерланды подали иск к Российской Федерации как к государству в Европейский суд по правам человека, это в очередной раз подтверждает, что они будут возлагать вину именно на Россию. Россия проводила большую кампанию, чтобы жители Нидерландов подавали иск к Украине. Но не вышло. Я надеюсь, что мы узнаем хотя бы 90% имен российских командиров, которые отдавали приказы", — рассказал он.