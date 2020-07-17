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Россия хочет обострить ситуацию на Донбассе — политолог назвал причины Эксперт рассказал, чего добивается Россия в переговорах в нормандском формате

Ни одно из предложений России не приведет к урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил политолог Олег Саакян в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас, когда Украина является более активной в Минске, Российской Федерации это не нравится. Там, где Россия хочет договориться относительно чего-то одного, что является для них сугубо политически интересным и важным, Украина предлагает сразу пакет нескольких решений. Это для РФ несет угрозу, потому что для них минский и нормандский формат — это не о переговорах. Это также площадка для борьбы и военных действий. Они предъявляют ультиматумы и не хотят достичь урегулирования, потому что ни одно предложение, выдвинутое Россией, не привело к урегулированию", — сказал он.

По словам политолога, Россия стремится лишь усугубить конфликт на Донбассе. Он предположил, что встреча глав стран нормандской четверки, которую прогнозируют на август, не состоится.

"Провести выборы до обеспечения безопасности — это как? Когда на улицах царит террор, когда я не могу деньги ввезти на территорию официально? Когда там примут участие в выборах только те, кого допустит оккупационная администрация? То есть это весь пакет, который переведет конфликт в более горячую фазу. Мировой опыт показывает, что без процесса безопасности и урегулирования говорить про выборы преждевременно, так как это приведет лишь к новой волне насилия. И Россия этого хочет — углубления конфликта. Поэтому я сомневаюсь, что состоится встреча в августе, скорее всего, Россия на это не пойдет, так как сегодняшний баланс сил — не в ее пользу", — заявил политолог.

Ранее Саакян рассказывал о важных моментах в недавней провокации на Донбассе.