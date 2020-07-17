России нужны такие провокации — политолог об инциденте на Донбассе
Эксперт рассказал, чем отличается трагедия на Донбассе от похожих случаев
В недавнем убийстве медика на Донбассе есть три важных момента. Об этом заявил политолог Олег Саакян в эфире канала "Украина 24".
"Есть несколько обстоятельств. Такие события происходили и раньше, но четко задокументировано под камеры впервые. И фактически настолько дерзко в медиа не попадали.
Второй момент — эскалация противостояния. Российская Федерация не прикручивает громкость войны, а наоборот, усиливает ее. Если мы посмотрим на события за последние полгода и сравним с 2-3 годами ранее, то сейчас она выше. Россия пытается давить на украинскую власть и загонять ее к однозначным решениям.
Третий момент — что в нормандском формате, в Минске немного раскладка сил изменилась. В последний раз Россия брала паузу на то, чтобы сформировать свою позицию в ответ на согласованную позицию Украины, Франции и Германии. Также мы видим, что вторят представители Германии о том, что Минские соглашения — не священная корова, и их можно менять. Сначала безопасность, а потом политическое урегулирование. Для России эта ситуация неприятна, и они пытаются конвертировать силу оружия в дипломатическое усиление", — сказал он.
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Саакян назвал причину, по которой России была нужна подобная провокация.
"Это фактически военное преступление, которое документируется и которое будет использовано на разных площадках, потому что когда дается коридор тишины для эвакуации тел погибших, надевается белая одежда, и после этого с нескольких точек обстреливают этих людей, это напоминает Дебальцево и другие котлы.
Очевидно, что с российской стороны это была абсолютно запланированная история, и не сейчас, так позже она была бы реализована. России нужны такие провокации, чтобы повышать громкость войны, чтобы формировать на оккупированных территориях ощущение осажденной крепости и говорить, что все между собой связаны кровью", — сказал он.
Ранее эксперт рассказал, как должна реагировать Украина на убийство своих военных на Донбассе.