России нужны такие провокации — политолог об инциденте на Донбассе

В недавнем убийстве медика на Донбассе есть три важных момента. Об этом заявил политолог Олег Саакян в эфире канала "Украина 24".

"Есть несколько обстоятельств. Такие события происходили и раньше, но четко задокументировано под камеры впервые. И фактически настолько дерзко в медиа не попадали.

Второй момент — эскалация противостояния. Российская Федерация не прикручивает громкость войны, а наоборот, усиливает ее. Если мы посмотрим на события за последние полгода и сравним с 2-3 годами ранее, то сейчас она выше. Россия пытается давить на украинскую власть и загонять ее к однозначным решениям.

Третий момент — что в нормандском формате, в Минске немного раскладка сил изменилась. В последний раз Россия брала паузу на то, чтобы сформировать свою позицию в ответ на согласованную позицию Украины, Франции и Германии. Также мы видим, что вторят представители Германии о том, что Минские соглашения — не священная корова, и их можно менять. Сначала безопасность, а потом политическое урегулирование. Для России эта ситуация неприятна, и они пытаются конвертировать силу оружия в дипломатическое усиление", — сказал он.