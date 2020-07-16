"Отравим Киев - и ничего не будет": эксперт заявил об ужасной ситуации с продуктами
Исполнительный директор Союза потребителей возмутился низким качеством продуктов питания
Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов возмутился качеством продуктов питания.
Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос телезрительницы о качестве купленного ею творога.
"Напоминаю, что все проверки контролирующих органов отменены. Делай что хочешь в этой стране, наказания не будет. У нас никто ничего не контролирует. Если мы сейчас во время программы решим сделать творог, это не будет проблемой, мы откроем физ- или юрлицо, нам лицензия не нужна, ничего не надо никому доказывать. Просто травить Киев – и ничего нам с вами не будет!" - сказал эксперт.
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Также Несмиянов эмоционально отреагировал на качество колбасы, которая продается в регионах.
"В маленьких городах колбаса по 39 гривен за килограмм первого сорта... Я говорю: это что за колбаса по 39 гривен? Мы же понимаем, что там нет мяса, там кости, шкуры, проблем куча, но это допускается… Никак себя не защитить", - сказал Несмиянов.
Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" Максим Несмиянов заявил, что не рекомендует покупать мясо для шашлыков в готовом маринаде.