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"Общество чувствует опасность" — глава Института нацпамяти о скандальном законопроекте Антон Дробович рассказал, что возмутило людей в законопроекте нардепа Бужанского

Под Верховной Радой проходит акция против законопроекта нардепа Максима Бужанского, который предлагают уравнять детей, которые учатся в школах на русском языке, с учащимися на других языках нацменьшинств. Тысячи протестующих выступили в защиту украинского языка. Законопроект уже убрали с повестки дня.

Ситуацию прокомментировал глава Института национальной памяти Антон Дробович в эфире канала "Украина 24".

"Общество чувствует опасность российской агрессии и очень восприимчиво ко всяким темам, связанным с уменьшением прав использования украинского языка. Я это беспокойство понимаю. Тут связано много вещей. Во-первых, если мы обратимся к специалистам в сфере образования, то они скажут, что у нас есть случаи, когда дети оканчивают школу на территории Украины, которая финансируется из бюджетных средств, и не знают нормально украинского языка. Соответственно, они не имеют возможности получать высшее образование и иногда вынуждены выезжать в страны, чей язык они хорошо знают. Соответственно, это приводит к неравенству", — сказал он.

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При этом Дробович заявил, что русский язык не нуждается в отдельной законодательной поддержке.

"Что касается русского языка, очевидно, что господина Бужанского интересует именно он, — все понимают, что русскому языку ничто не угрожает в Украине. Бужанскому достаточно прочитать выводы профильного комитета, который сказал, что его (законопроект — ред.) нужно отклонить, Министерства образования, которое сказало отклонить, Минфин сказал отклонить, научно-экспертная комиссия Верховной Рады...", — сказал он.

Ранее политолог объяснил, сколько защитников русского языка не понимают украинского.