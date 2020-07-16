За нарушение карантина хотят наказывать сильнее: у Кличко рассказали, чего ждать
Советник мэра Киева рассказал об усилении ответственности за нарушение карантинных ограничений
В Украине хотят усилить ответственность для нарушителей карантина. Эту инициативу прокомментировал советник мэра Киева Виталия Кличко Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24".
"Конечно, мы не можем приставить (полицию — ред.) к каждому гражданину, да даже и к каждому заведению. Нужно понимать: штрафные санкции за несоблюдение карантина направлены на то, чтобы мы могли быстрее вернуться к нормальному режиму и вообще не носить средства индивидуальной защиты", — сказал он.
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Бондаренко отметил, что многие учреждения не соблюдают правил безопасности, что является серьезной проблемой.
"Штрафовать людей, которые ходят по улице без масок, мы не будем, это понятно. Не пускать людей — вот в Киеве не пускают в коммунальный транспорт людей без средств защиты. С учреждениями немного по-другому. В больших магазинах охрана, как правило, следит, чтобы посетители были в масках. А маленькие магазины и некоторые заведения общественного питания считают, что, наоборот, можно не обращать внимания на отсутствие маски.
Что происходит потом? Если оказывается, что человек болен и передает болезнь — соответственно, закрывается заведение, десятки людей уходят на самоизоляцию, это опять-таки потеря дохода и некоторые юридические последствия", — сказал он.
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Советник Кличко рассказал, как в Киеве будут контролировать соблюдение защитных мер.
"Методика контроля не будет 100%-й, она будет выборочной. Но каждый должен понимать, что к нему в любом случае придут раз в неделю и проверят, как соблюдаются карантинные нормы. Если будет нарушение — будет штраф", — заявил он.
По его словам, проверки, как правило, проводят сотрудники полиции, которые составляют протокол. Бондаренко отметил, что владельцы заведений — магазинов, ресторанов и так далее, — сами обязаны следить за тем, как клиенты соблюдают меры безопасности, и делать замечания.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24" рассказал о планах продления карантинных ограничений.