За нарушение карантина хотят наказывать сильнее: у Кличко рассказали, чего ждать

В Украине хотят усилить ответственность для нарушителей карантина. Эту инициативу прокомментировал советник мэра Киева Виталия Кличко Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24".

"Конечно, мы не можем приставить (полицию — ред.) к каждому гражданину, да даже и к каждому заведению. Нужно понимать: штрафные санкции за несоблюдение карантина направлены на то, чтобы мы могли быстрее вернуться к нормальному режиму и вообще не носить средства индивидуальной защиты", — сказал он.

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Бондаренко отметил, что многие учреждения не соблюдают правил безопасности, что является серьезной проблемой.

"Штрафовать людей, которые ходят по улице без масок, мы не будем, это понятно. Не пускать людей — вот в Киеве не пускают в коммунальный транспорт людей без средств защиты. С учреждениями немного по-другому. В больших магазинах охрана, как правило, следит, чтобы посетители были в масках. А маленькие магазины и некоторые заведения общественного питания считают, что, наоборот, можно не обращать внимания на отсутствие маски.

Что происходит потом? Если оказывается, что человек болен и передает болезнь — соответственно, закрывается заведение, десятки людей уходят на самоизоляцию, это опять-таки потеря дохода и некоторые юридические последствия", — сказал он.