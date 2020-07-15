22:48, Сегодня

Известная писательница поспорила с нардепом Бужанским из-за языка Россия нападает и убивает, поэтому нужно себя обезопасить от русского языка, считает Лариса Ницой

Писательница Лариса Ницой в эфире канала "Украина 24" вступила в горячую дискуссию с нардепом от фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским и гостем студии Дмитрием Спиваком.

В частности, Бужанский рассказал, почему подал свой законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языкам в учебных заведениях", объяснив его тем, что хочет избежать дискриминации русского языка в школах по сравнению с языками других национальных меньшинств.

"Не вижу дискриминации. К сожалению, Россия себя ведет очень агрессивно, неправильно по отношению к Украине, из-за языка она вводит свою политику, через носителей своего языка она вводит поддержку Путина и его действий", - сказала Ницой.

Читайте также: Даже "русский мир" отвернулся – Гордон о последствиях интервью с Гиркиным

По мнению писательницы, "нужно себя обезопасить".

"Поэтому надо себя обезопасить от этого. Если бы Россия не нападала на нас, все были бы в равных условиях. На нас же не нападают Польша, Румыния, Венгрия, а Россия нападает, убивает", - сказала Ницой.

Напомним, согласно действующему законодательству, переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения происходит с 1 сентября 2020 года. В то же время школы с обучением на языках других национальных меньшинств, входящих в состав Евросоюза, переходят с сентября 2023 года

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" политолог Олег Саакян, комментируя рассмотрение в Конституционном суде представления нардепов о конституционности закона об украинском языке, заявил, что защитники русскоязычного меньшинства в Украине пытаются дать определенной части общества право не знать государственный язык.