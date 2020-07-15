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Политолог объяснил, сколько защитников русского языка не понимают украинского Языковой вопрос в Украине используется только для манипуляций, считает эксперт

Защитники русскоязычного меньшинства в Украине пытаются дать определенной части общества право не знать государственный язык.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" политолог Олег Саакян, комментируя рассмотрение в Конституционном суде представления нардепов о конституционности закона об украинском языке.

Как отметил эксперт, языковой вопрос в Украине используется в рамках манипуляции, поскольку политики "на этом всегда строят быстрые и легкие рейтинги".

"Мне кажется, что к украинскому фольклору добавится еще одна поговорка: "Говорим о выборах - вспоминаем язык, говорим о языке, вспоминаем, что надвигаются выборы", - отметил он.

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Саакян подчеркнул, что "русский язык в Украине не сводится к черно-белой картинке".

"У нас нет русскоязычного большинства в Украине. У нас большинство - билингвальное, у нас двуязычная страна. Укранская язык для людей является языком государства, языком политической идентификации и т.д. Когда люди пользуются в быту русским языком, это не значит, что они не знают украинского. То количество русскоязычных, которые действительно понимают украинский, абсолютно мизерное. Это этнические русские, переехавшие, это люди, которые по идеологическим установкам своих родителей не изучали украинский. Есть определенный процент, который, условно говоря, открывает инструкцию от лекарств и не может украинского понять", - сказал политолог.

По его словам, те, "кто сегодня кричит за защиту русского языка", не заботятся об этой части русскоязычных, не защищают право русскоязычного меньшинства.

"Они защищают собственное право на незнание украинского, пытаясь создать право для определенной части общества, превратить ее из билингвального в русскоязычное и дать возможность кому-то в стране не знать государственный язык", - пояснил Саакян.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина 24" заявил, что закон о государственном языке в Украине должен быть прописан "с учетом всех интересов".

Конституционный суд по инициативе группы нардепов 7 июля начал рассмотрение представления о конституционности закона об украинском языке.

Кроме того, партия "Слуга народа" рассмотрит законопроект нардепа Максима Бужанского об отмене перехода русскоязычных школ на украинский язык обучения. Законопроект должны были рассматривать на заседании Рады 16 июля, но в повестку дня он не попал.