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Продление карантина в Украине: глава Минздрава Степанов сделал заявление "Мы будем менять правила, больше их адаптировать под разные ситуации"

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24" рассказал о планах продления карантинных ограничений.

"Мы сейчас говорим о том, что, начиная с 31 июля, мы будем подавать (предложение - Ред.) на продолжение карантина, в условиях адаптивного карантина, когда ограничения могут быть в разных регионах в зависимости от эпидемической ситуации", - сказал министр.

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По словам Степанова, карантин могут продлить на месяц.

"Наше предложение будет – по меньшей мере на месяц продолжать карантин, исходя из эпидситуации на сегодняшний день. Кроме этого, мы будем менять правила, больше их адаптировать под разные ситуации в нашей стране в условиях адаптивного карантина", - сказал глава Минздрава.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" врач-инфекционист Евгения Менжулина рассказала, будет ли осенью вторая волна эпидемии коронавируса в Украине.