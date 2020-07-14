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Жириновский недоволен Путиным: Гордон прояснил ситуацию с новым интервью Журналист рассказал, почему не дал интервью в эфир

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о своем интервью со скандально известным депутатом Госдумы России, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, и объяснил, почему оно не было опубликовано.

"Я действительно не дал интервью с Владимиром Вольфовичем в эфир. Это сделал сам Владимир Вольфович на одном из носителей. Он записывал дубль интервью, аудио. У него нет видеоматериала. Это очень интересная история. Я единственный раз расскажу вам об этом, я молчал до сегодняшнего вечера. Я к Владимиру Вольфовичу относился всегда с большим интересом. Я не скрываю этого, потому что это человек неординарный, с огромными интеллектуальными и актерскими данными и возможностями. Человек является рупором Кремля, потому что то, что говорит Жириновский, думает Кремль, но не может сказать", - рассказал журналист.

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Как отметил Гордон, по информации его источников, Жириновский сейчас крайне недоволен политикой президента РФ Владимира Путина, в частности, его обнулением и уголовным преследованием хабаровского губернатора, члена ЛДПР Сергея Фургала.

"Мне сказали, что Владимир Вольфович крайне недоволен политикой Путина, и хочет об этом говорить. И еще, учитывая, что его дед жил в Украине, в Костополе (Ровенская область - ред), опосредованно у него есть украинские корни, и он хочет покаяться перед Украиной. Я не мог упустить эту возможность. И Владимир Вольфович с готовностью откликнулся на мою просьбу об интервью", - сообщил журналист.

Однако, по словам Гордона, интервью пошло не по запланированному сценарию:

"Когда мы начали говорить, я ему пас – давайте говорить о Путине. Мимо. Я ему об Украине – мимо. Начинаю с ним спорить, а он мне говорит – вы меня не переубедите. И все интервью, час сорок, оголтелая пропаганда "русского мира", с такими выражениями, что "от вас прилетит снаряд – мы вас сотрем с лица Земли", "мы Америку сотрем с лица Земли, мы всех сотрем". "Дмитрий Ильич, собирайте чемоданы и бегите в Москву, мы вас обеспечим жильем", "не хотите в Москву – в Воркуту поедете".

Как подчеркнул журналист, Жириновский продемонстрировал "русский мир" в лучшем своем проявлении".

"Он говорил – не будет вам ни Крыма, ничего, нет такой страны "Украина" и так далее. Я понял, что дать такое интервью - это означает пропагандировать ненавистный мне "русский мир", - пояснил он.

Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" заявил о желании взять интервью у президента России Владимира Путина.