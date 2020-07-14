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"Нужны две вещи": в Раде объяснили, как снизить количество ДТП в Украине Патрульная полиция должна действовать активнее, считает Валентин Наливайченко

Для повышения безопасности и снижения числа ДТП на дорогах Украины необходимы две вещи.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил народный депутат из фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко, комментируя резонансное ДТП на Столичном шоссе под Киевом, которое унесло жизни четырех человек.

"Должно произойти две вещи. Первое - нужно усилить патрульную полицию, она должна знать участки дорог с наибольшей аварийностью, где больше всего скапливается граждан Украины – на въезде в Киев, либо в пятницу на выезд из Киева, либо в Одессу, где сейчас курортный сезон. В "Фейсбуке" полицейские могут увидеть, где напряженные участки, где они нужны – не в кустах стоять с фарой, а показательно выйти и регулировать движение. Если надо ограничить скорость – ограничьте, до 60, 70 км/ч для безопасности", - заявил Наливайченко.

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В качестве второго пункта нардеп предложил современными техническими средствами регулировать движение на протяжении всех маршрутов.

"Ясно, что на юг больше всего людей – так на этом маршруте расставляйте силы и технические средства! Как только пробка – объездные маневры, как только напряженная ситуация – показательно и видимо должна быть патрульная полиция", - отметил он.

Напомним, смертельное ДТП на Столичном шоссе под Киевом произошло 12 июля. Пьяный водитель "Мерседеса" вылетел на встречную полосу и протаранил авто, в котором ехала семья с тремя детьми. В результате аварии погибли четыре человека, за жизнь одного ребенка борются врачи.