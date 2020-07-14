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"Был проблемой для всех": что известно о виновнике страшного ДТП под Киевом Антон Желепа не помнит, как в тот день оказался за рулем чужой машины

Водитель Антон Желепа, который в нетрезвом состоянии спровоцировал ДТП с человеческими жертвами на Столичном шоссе под Киевом, имел многочисленные проблемы с законом и ранее сидел в тюрьме за аналогичную аварию. Водитель признал, что перед тем, как сесть за руль, употреблял алкоголь и наркотики.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", в Киеве суд 14 июля избрал Желепе меру пресечения - 60 суток ареста без права залога. Виновник ДТП отказался от адвокатов и полностью признал свою вину.

Антон Желепа рассказал, что в тот трагический день почти ничего не помнит. Он не помнит, как оказался за рулем не своей машины. Его спрашивали, угнал ли он эту машину, он ни подтвердил, ни опроверг эту информацию. Он говорит, что употреблял алкоголь в тот день - 200 граммов водки, также подтвердил, что употреблял легкие наркотики - "травку". Но он сказал, что был очень уставшим после поездки из Харькова, поэтому он не помнит момента ДТП и почему так произошло, почему в таком состоянии сел за руль.

Соседи Желепы говорили, что он был настоящей проблемой для всех. Чуть ли не через день к нему приезжала полиция, он постоянно устраивал какие-то неправомерные действия. После аналогичного ДТП с человеческими жертвами в 2010 году он получил 13 лет заключения, однако почему-то отсидел лишь 3,5 года. Тогда в аварии погибла женщина.

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У него был привод в полицию из-за разбитого киоска, тогда ему назначили 40 часов общественных работ. Желепа едва ли не ежегодно платил штрафы за мелкое хулиганство, за избиение человека. Также его судили за домашнее насилие.

Если следствие докажет его вину, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, смертельное ДТП на Столичном шоссе под Киевом произошло 12 июля. Пьяный водитель "Мерседеса" вылетел на встречную полосу и протаранил авто, в котором ехала семья с тремя детьми. В результате аварии погибли четыре человека, за жизнь одного ребенка борются врачи.