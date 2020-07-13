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Смертельное ДТП под Киевом: юрист объяснила, как накажут виновника Анна Маляр считает, что Уголовный кодекс надо переписать

Пьяный водитель, убивший четырех человек в ДТП на Столичном шоссе под Киевом, получит не более 10 лет тюрьмы и впоследствии сможет даже рассчитывать на досрочное освобождение за хорошее поведение.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" юрист-криминолог Анна Маляр. Она объяснила, каким должно быть наказание за нетрезвое вождение.

"В данном случае, к сожалению, максимум, что может грозить, это 10 лет лишения свободы. Это слишком маленькая мера наказания, потому что у каждого преступления есть своя специфика... Есть преступления, когда мы можем сказать, что человек оступился, он исправился, поэтому, возможно, нельзя его лишать свободы. ДТП, совершенное в состоянии опьянения - это не то преступление. Гуманизация наказания является неуместной. Я считаю, что человек, который пьет, а потом садится за руль, заслуживает самого большого наказания. Наш уголовный кодекс позволяет устанавливать депутатам такую санкцию до 15 лет (на сегодня в Украине максимальный срок заключения, определенный законом, составляет 15 лет, далее возможно назначение пожизненного срока - Ред.). Такие случаи должны, наконец, привести к тому, чтобы мы не говорили о максимальном наказании 10 лет, а оно должно быть 15 лет", - заявила Маляр.

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Юрист добавила, что человека, который просто сел пьяным за руль, но это не привело к ДТП, нужно пожизненно лишать водительских прав.

"Суд будет ограничен в этой ситуации санкцией статьи. Суд может вынести наказание меньше, чем предусматривает санкция, но не может вынести больше. Если санкция устанавливает до 10 лет, то даже при наличии нескольких отягчающих обстоятельств, а они здесь есть, суд более 10 лет назначить не сможет. А там вы понимаете - за хорошее поведение по условно-досрочному он может быть освобожден раньше", - отметила эксперт.

Напомним, 12 июля произошла авария на Столичном шоссе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Мерседес", находясь в нетрезвом состоянии, совершил столкновение с другим авто, которое двигалось впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай". В результате происшествия водитель и трое пассажиров автомобиля "Хюндай", среди которых двое малолетних детей, погибли. Еще одного мальчика доставили в больницу.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Народный депутат Украины от фракции "Голос" Юлия Клименко в эфире телеканала "Украина 24" призвала к усилению ответственности за пьянство за рулем.