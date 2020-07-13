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Страшное ДТП под Киевом: появились новые данные о пострадавшем ребенке Мальчика доставили в больницу в критическом состоянии

Мальчик, выживший в страшном ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека, сейчас пребывает в стабильно тяжелом состоянии.

Как сообщает телеканал "Украина 24", мальчик находится в больнице. Известно, что ему 12 лет, и он старший ребенок в семье. Погибшей сестре мальчика было 8 лет, брату 10.

Врачи не разглашают, в каком состоянии он сейчас. Они борются за его жизнь и надеются на лучшее. После аварии его доставили в больницу в критическом состоянии.

От удара машину смяло, от нее фактически ничего не осталось. Несмотря на то, что в машине было трое малолетних детей, детских автокресел там не было. Также, очевидно, не сработали подушки безопасности.

Сам виновник ДТП остался фактически невредимым. Он в больнице скорой помощи, ему вручили подозрение.

На лечение мальчика и похороны его родных объявили сбор средств.

Соседка погибших, сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Раковская рассказала телеканалу "Украина 24", что семья была благополучной:

"У меня от этой семьи остались только положительные воспоминания. Мне просто не по себе сейчас... Он (выживший мальчик - ред.) у нас в течение учебного года посещал подготовительные занятия. Пока ребенок был на занятиях, мы общались с мамой. Я знаю, что они много занимались йогой, у них была очень интересная философия питания. Были дискуссии по поводу воспитания, но у них была очень благополучная семья".

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Напомним, 12 июля произошла авария на Столичном шоссе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Мерседес", пребывая в нетрезвом состоянии, совершил столкновение с другим авто, которое двигалось впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай". В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля "Хюндай", среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика 2006 года рождения доставили в больницу.

Санкция статьи, по которой заведено уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Народный депутат Украины от фракции "Голос" Юлия Клименко в эфире телеканала "Украина 24" призвала к усилению ответственности за пьянство за рулем.