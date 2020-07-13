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Вторая волна коронавируса: врач рассказала, стоит ли ее ждать Инфекционист рассказала, какая эпидемиологическая ситуация будет осенью

Будет ли осенью вторая волна эпидемии коронавируса в Украине, рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина в эфире телеканала "Украина 24".

"Это естественное течение инфекционной болезни, которого никому еще не удавалось избежать. Это касается многих вирусных инфекций, поэтому, в принципе, это возможно, что осенью будет прирост заболеваемости", — сказала она.

По словам врача, следует ожидать всплеска не только COVID-19, но и других болезней.

"Кроме коронавируса, это будет еще и сезонный грипп, и другие респираторные заболевания. Мы должны быть готовы к этому. Соблюдение карантинных мер может повлиять на уровень заболеваемости, так как люди будут сами себя защищать, более осторожно относиться к посещению заведений и мероприятий. Это позволит растянуть заболеваемость во времени, и не будет одномоментного всплеска", — заявила Менжулина.

Ранее врач рассказала об уровне коллективного иммунитета у украинцев.