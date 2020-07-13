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Коллективный иммунитет украинцев: врач объяснила разный уровень по областям Инфекционист прокомментировала данные по уровню коллективного иммунитета в разных областях Украины

Показатель коллективного иммунитета в Украине колеблется на уровне чуть более 5%, причем эта цифра отличается от региона к региону. Таковы данные одной из сетевых лабораторий, где проводят тесты на COVID-19. Так, в Ковеле (на Волыни) и в Мукачево (на Закарпатье) число иммунных людей составляет 20-30%, а в южных областях — всего 2%. Почему так происходит, рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина в эфире телеканала "Украина 24".

"В первую очередь нужно принимать во внимание качество лабораторной диагностики и количество людей, которые были протестированы. Если взята за абсолютную цифру тысяча, тогда процент можно рассчитывать как верный, можно это комментировать. А если в одной области протестировали 10 человек, а в другой 110, то сравнивать нельзя. Также это связано с усиленными карантинными методами. Где-то были более жесткие меры, где-то более слабые", — сказала она.

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Определенных факторов, влияющих на заболеваемость, нет, сказала врач.

"Нельзя сказать, что, например, если на юге будет теплее, а на севере холоднее, это как-то повлияет на заболеваемость. Единственное, с чем это можно связать, — что люди мигрируют и не соблюдают ограничительных мер", — сказала она.

Ранее врач рассказывала, когда у украинцев выработается стойкий коллективный иммунитет к коронавирусу.