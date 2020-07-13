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"Этот негодяй должен получить максимальный срок": Геращенко о ДТП под Киевом Замглавы МВД заявил, что для пьяных водителей нужно ужесточать наказание

Водитель, спровоцировавший аварию под Киевом, в которой погибли четыре человека, должен получить максимальное наказание. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Этот негодяй находится в следственном изоляторе, прокуратура будет просить у суда содержания под стражей без всяких залогов. Такие люди опасны для общества. После суда он, скорее всего, получит максимальный срок — это 10 лет лишения свободы. Есть определенные люди, которые не живут по законам общества. Которые, выпив, теряют рассудок, и которые могут привести к таким ужасным трагедиям, как вчера", — заявил он.

Геращенко заявил, что необходимо ужесточать наказание для пьяных водителей.

"Что касается действий полиции и МВД, то мы вместе с президентом и народными депутатами ждем скорейшего принятия закона 2695. Им предусматривается задержание и арест сроком до 10 суток водителей, которые повторно ездят в пьяном виде. У нас огромная проблема с тем, что величина штрафов за вождение в нетрезвом виде не привела к снижению таких случаев. Например, за прошлый год было составлено 115 тысяч протоколов за вождение в нетрезвом виде. Это примерно 350-380 протоколов в день, и это только то, что обнаружила полиция. В этом году за первое полугодие уже 67 тысяч протоколов. Мы считаем, что лицо, которое однажды село за руль в нетрезвом виде, в следующий раз должно сидеть в следственном изоляторе", — сказал он.

Геращенко отметил, что полиция будет рекомендовать сделать всю трассу на Конча-Заспу полностью раздельной, чтобы у водителей не было возможности выехать на встречную полосу.

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Напомним, 12 июля произошла авария на Столичном шоссе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Мерседес", пребывая в нетрезвом виде, совершил столкновение с другим авто, которое двигалось впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай". В результате происшествия водитель и трое пассажиров автомобиля "Хюндай", среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика 2006 года рождения доставили в больницу.

Санкция статьи, по которой заведено уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.