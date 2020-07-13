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Страшная авария под Киевом: стало известно, что сейчас с виновником ДТП и что его ждет На Столичном шоссе случилась авария с четырьмя погибшими, в прокуратуре рассказали подробности

Под Киевом 12 июля произошло большое ДТП с четырьмя погибшими. Прокуратура готовит подозрение водителю, который спровоцировал аварию. Подробности рассказал представитель прокуратуры Киева Игорь Разумей в эфире телеканала "Украина 24".

"Водитель, которому 39 лет, пытался совершить объездной маневр, но это ему не удалось, и он вылетел на встречную полосу, где врезался во встречный автомобиль, в котором ехали пять человек. Водитель не пострадал, но он находится в областной клинической больнице скорой помощи под охраной", — сказал он.

Разумей рассказал, в каком статусе сейчас находится задержанный водитель и что с ним будет дальше.

"Завтра будут выбирать меру пресечения. Исходя из обстоятельств, будет решаться, будет это дистанционно или удастся доставить задержанного в зал суда. Сейчас этот человек является задержанным, так как подозрение ему еще не вручалось. Информации о том, что в его автомобиле на момент аварии находились еще какие-то люди, сейчас нет. Это будет устанавливаться следствием, так же как и то, чья это машина", — сказал он.

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Выживший мальчик сейчас находится в больнице, за его жизнь борются врачи, добавил представитель прокуратуры.

Напомним, 12 июля в 17:20 в полицию г. Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Столичном шоссе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с другим авто, которое двигалось впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай". В результате происшествия водитель и трое пассажиров автомобиля "Хюндай", среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика 2006 года рождения доставили в больницу.

Санкция статьи, по которой заведено уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.