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В интернете орудуют мошенники — адвокат назвал самые распространенные уловки Эксперт рассказал, какими способами мошенники могут украсть деньги через интернет

В интернете участились случаи мошенничества, жертвой может стать практически любой пользователь. Адвокат Ростислав Кравец в эфире канала "Украина 24" рассказал о самых распространенных методах.

"Самая распространенная ситуация, когда клиенты теряют деньги, это социальная инженерия, когда определенным образом кто-то представляется сотрудником банка, пытается узнать пароли, коды, которые приходят на карточку, чтобы снять кредитный лимит, взять кредит на соответствующую карточку. Во многих случаях даже случаи, когда даже снимают средства, которые находятся на карточках клиентов", — сказал он.

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По словам адвоката, доступ к банковским картам может быть у учреждений, выдающих микрокредиты.

"Нередки случаи, когда лица пользовались услугами микрофинансовых организаций, предоставляли доступ к своим карточкам и, считая, что выплатили кредиты, обнаруживают, что-то было не доплачено. Микрофинансовые организации долгое время не обращаются ни в суд, ни к самим клиентам с требованием вернуть средства. И в связи с тем, что у них есть доступ к карточным счетам своих клиентов, они автоматически снимают эти средства. В дальнейшем приходится идти в суд, доказывать, что долгов не было", — сказал он.

Также много мошенничеств связано с покупками в интернете.

"Серьезная проблема - это мошенники, которые с помощью интернет-сайтов просят перечислить средства за товар и завладевают этими средствами. В таких случаях киберполиция вообще ничего не делает, делает обычная полиция. Но как показывает практика — это не работает", — сказал адвокат.

Ранее эксперт по кибербезопасности рассказывал, каким образом можно противостоять телефонным мошенникам и шантажистам, которые требуют деньги.