В Луганской области задержали поджигателя полей, заявил глава ОГА
Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал о том, почему мог начаться масштабный пожар в области
Задержан поджигатель из обнародованного видео на Луганщине. Об этом рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире канала "Украина 24".
"Еще проводятся следственные действия, обрабатываются телефонные звонки на службу спасателей, обрабатываются данные с камер. Пока рано делать какие-то выводы (о причинах крупного пожара на Луганщине — ред.).
Задержали поджигателя, который поджигал собственное поле, чтобы не тратить деньги на сбор остатков после сбора урожая. Но мы пока не можем говорить, что именно от этого пошел пожар в нашу сторону", - сказал он.
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Гайдай отметил, что личность человека с видео подтверждена.
"Именно этот человек был на видео, которое распространялось в соцсетях, который на автомобиле поджигает поле на Луганщине. Но я не исключаю любой вариант. Это может быть чья-то небрежность, неосторожность, а возможно и умышленный поджог", — сказал он.
Напомним, на Луганщине 6 июля начался крупный лесной пожар, в результате которого погибли пять человек, сгорело более сотни зданий. Позже в сети появилось видео с вероятными поджигателями, из-за которых могли начаться масштабные пожары. На ролике видно, как неизвестные намеренно поджигают скошенное поле.