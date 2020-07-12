В Луганской области задержали поджигателя полей, заявил глава ОГА

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал о том, почему мог начаться масштабный пожар в области

Задержан поджигатель из обнародованного видео на Луганщине. Об этом рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире канала "Украина 24".

"Еще проводятся следственные действия, обрабатываются телефонные звонки на службу спасателей, обрабатываются данные с камер. Пока рано делать какие-то выводы (о причинах крупного пожара на Луганщине — ред.).

Задержали поджигателя, который поджигал собственное поле, чтобы не тратить деньги на сбор остатков после сбора урожая. Но мы пока не можем говорить, что именно от этого пошел пожар в нашу сторону", - сказал он.