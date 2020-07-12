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Спасли кролика: в Одессе десятки спасателей гасили масштабный пожар В Одессе загорелся жилой дом старой застройки, выгорела почти вся крыша

В Одессе произошел крупный пожар в доме 1814 года застройки. Подробности рассказала пресс-секретарь управления ГСЧС Украины в Одесской области Ольга Сафронова в эфире канала "Украина 24".

"Только что пожар был ликвидирован. К счастью, погибших и пострадавших нет. Горел второй и третий этажи жилого дома и крыша. К тушению пожара были привлечены 18 единиц техники и 60 человек личного состава. Сложность тушения пожара заключалась в том, что огонь быстро распространялся по деревянным перекрытиям. Почти вся крыша на площади 700 квадратных метров повреждена. Спасен кролик, так что все хорошо", — рассказала она.

Сафронова добавила, что сейчас идет расследование причин происшествия.

"Сейчас информация уточняется, работает наша лаборатория по установлению причин пожара. Также проходит инспекция по подсчету пострадавших квартир", — отметила она.

Напомним, в результате масштабного пожара в Луганской области погибли пять человек.