20:08, Сегодня

Чем глобальное потепление грозит Украине: названа главная опасность У людей осталось 10 лет, чтобы исправить последствия изменений климата

Эксперт по вопросам климата Евгения Засядько в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что Украина из-за глобального изменения климата может потерять часть своей территории.

"Об изменении климата говорят во всем мире. В первую очередь это происходит из-за деятельности человека, потому что мы сжигаем ископаемое топливо. Но также есть другие факторы. Но большая часть выбросов парниковых газов, вызывающих изменения климата, происходит из-за сжигания ископаемого топлива", - сказала эксперт.

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По ее словам, сейчас в среднем в мире температура поднялась на один градус, что провоцирует резкие изменения как в Украине, так и в мире.

"По тем сценариям, по которым движется мир сейчас, мы идем на 4 градуса к концу века. Сейчас есть исследование о повышении на 1,5 и 2 градуса - даже тогда будут существенные изменения - это сокращение площади земли (в том числе и в Украине), потеря питьевой воды, климатическая миграция. В зависимости от того, как мы движемся, ученые говорят, что у нас есть 10 лет, чтобы изменить политику того, как мы живем сейчас, - откажемся от ископаемого топлива, или изменим транспортную систему в городе, или изменим сельское хозяйство - от этого будет зависеть, какой сценарий у нас будет до конца века", - рассказала Засядько.

Напомним, эксперт по вопросам изменения климата Тарас Бебешко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Украину ожидают засухи.