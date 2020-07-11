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Важно для отдыхающих: синоптик рассказал о погоде в Украине в июле Жаркая погода будет чередоваться с сильными дождями

Синоптик Леонид Горбань в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какая погода ждет украинцев в июле в южных и центральных областях.

"Я расскажу об Одесской области, что интересует отдыхающих, и о своей родной Полтавщине. Согласно расчету, снижение температуры с 12-13 июля идет до +25. Небольшая жара будет 19-21 июля: на юге - +27…+29, на Полтавщине - +28…+30. К 22 июля снова понижение температуры: по Одесской области практически весь конец июля будет температура +25…+27. А в Полтавской области 21-22 июля будет +28…+29, а после 22 июля понижение до +24…+26", - сообщил синоптик.

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По словам Горбаня, жаркая погода будет чередоваться осадками:

"Относительно дождей - 13 июля будут кратковременные дожди. В Полтавской области дожди 21-22, 24-25 и 28-29 июля. В Одесской области их значительно меньше, только 28-29 июля более-менее сильный дождь".

Ранее семейный врач Юрий Зинчук в эфире телеканала "Украина 24" дал советы украинцам, как уберечь здоровье при резких перепадах погоды.