16:04, Сегодня

Тушение масштабного пожара на Луганщине осложнилось: что мешает спасателям Пожарные тушат отдельные участки леса, а также полигон бытовых отходов

В Новоайдарском районе Луганской области спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабного лесного пожара, работу пожарных значительно усложняют погодные условия.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" пресс-секретарь ГСЧС в Луганской области Любовь Бугра.

"По состоянию на 13:00 продолжается тушение отдельных очагов горения лесной системы на территории Боровского лесничества и тления на полигоне твердых бытовых отходов на территории коммунального предприятия на площади около 6 гектаров. В настоящее время угрозы распространения огня нет", - рассказала представительница ГСЧС.

Читайте также: "Истерика: и плачу, и смеюсь" — местные жители о пожарах на Луганщине

По ее словам, спасателям сейчас очень трудно работать, потому что местами ликвидацию пожара затрудняет ветер.

"Также сейчас достаточно высокие температуры, это тоже влияет на то, что трудно ликвидировать пожар", - добавила Бугра.

Напомним, ранее пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, почему пожар в Луганской области представляет особую опасность.