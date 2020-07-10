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Скандал вокруг известного медиахолдинга: конкурс на управление УМХ назвали незаконным Эксперты заявляют о "скрытой внеконкурсной передаче лицензий на вещание"

Скандал разгорелся вокруг конкурса на управление "Украинским медиахолдингом" (УМХ), который ранее принадлежал беглому бизнесмену Сергею Курченко. Руководителя холдинга искало Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Однако не все участники медиарынка смогли принять участие в конкурсе. Эксперты и участники медиарынка заявляют, что этот конкурс нарушает украинское законодательство.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", всего в составе УМХ несколько десятков средств массовой информации - известные радиостанции, интернет-сайты и печатные издания. Ранее все они принадлежали скандальному бизнесмену Сергею Курченко, и после его бегства в Россию медиаактивы арестовали и по решению суда передали Агентству по розыску и менеджменту активов.

В июне АРМА начало искать в холдинг управляющего, объявили конкурс, который продолжался до 3 июля. Первый этап конкурса предусматривал прием документов от компаний, желающих управлять активом. Началась настоящая борьба за мощный медиаресурс, заявки подали шесть компаний, в частности общество "1+1 Интернет", входящая в холдинг "1+1 Медиа". Остальные участники неизвестны.

Но у участников рынка возник вопрос, законный ли этот конкурс. Как оказалось, не было конкретного перечня, на каких условиях АРМА передает этот актив будущему управляющему. Самое главное - по закону Украины о телевидении и радиовещании подобные конкурсы должен проводить только Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

"Закон о телевидении и радиовещании вообще не знает о возможности таких конкурсов, о передаче именно в такой тип управления медийных компаний, которые обладают соответствующими лицензиями Нацсовета", - заявил первый заместитель председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль.

То есть лицензии, переданные активам медиахолдинга, должны были передать именно Нацсовету, а то, что провело АРМА, можно считать альтернативным конкурсом, не предусмотренным законодательством, говорится в сюжете.

Такое развитие событий удивило и вызвало беспокойство у многих участников рынка. В частности, "Медиа Группа Украина" заявляет, что этим альтернативным конкурсом АРМА нарушает закон Украины "О телевидении и радиовещании", и его результаты требует отменить.

"Такой конкурс является скрытой внеконкурсной передачей лицензий на вещание, что прямо запрещено законом. Кроме того, условия конкурса на управление активами" Украинского Медиа Холдинга" не учитывают другие требования и ограничения, предусмотренные Законом "О телевидении и радиовещании", в частности относительно структуры собственности телерадиоорганизации. Следовательно, конкурс на управление активами, который объявлен АРМА, претендует на статус альтернативного, не предусмотренного законодательством предоставления права на вещание. Считаем, что при таких обстоятельствах результаты конкурса и сам конкурс должны быть отменены", - говорится в заявлении "Медиа Группа Украина".

Этот тезис поддерживает руководство комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.