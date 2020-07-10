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Есть непопулярная формула - политолог рассказал, что делать с Донбассом Москве выгодно сохранять конфликт на Донбассе, считает Владимир Фесенко

Эффективным, хотя и непопулярным, способом разрешения военного конфликта на Донбассе может стать его заморозка при сохранении нынешней политической ситуации.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" политолог Владимир Фесенко.

"У нас внутри страны нет консенсуса, что делать с Донбассом, как выходить из конфликта. У нас меньшая часть общества говорит: давайте будем договариваться на любых условиях, как Россия говорит, давайте признаем "ДНР" и "ЛНР", дадим им конституционный статус и так далее. Другая часть, около трети, говорит: нет, никаких соглашений с Россией и Путиным, ни шагу назад, и, соответственно, каждая уступка – это капитуляция. Около 55% говорят: давайте договариваться, но не на любых условиях", - рассказал политолог.

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По словам Фесенко, "начинается проблема, как найти взаимоприемлемый компромисс".

"Я скажу одну непопулярную формулу, которую критикуют на Западе и у нас, где могут договориться почти все, хотя и не уверен, что Москва сейчас пойдет на это. Это вариант не разрешения конфликта, а замораживания – остановка боевых действий, но на неопределенное время сохраняется нынешняя политическая ситуация. На это должно быть согласие России, но тут есть проблема... Москве выгодно сохранять конфликт, потому что это инструмент давления", - сказал эксперт.

Напомним, ранее эксперт-международник Юлия Осмоловская в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, чем недовольна Россия на переговорах по Донбассу.