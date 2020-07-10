Увольнение во время карантина: эксперт рассказала, что делать

Эксперт по трудовому праву Светлана Кожушко рассказала в эфире телеканала "Украина 24", что делать, если работник ушел в отпуск за свой счет, а его в это время уволили.

"Наше законодательство не является монолитным. Есть кодекс, но есть и целый массив нормативно-правовых актов, которые дополнительно помогают все это регулировать. Есть постановление, которое было принято в марте и которое говорило о том, чтобы работодатели сохранили свой трудовой потенциал на предприятии. Можно это делать законным путем — объявлением простоя. Это нужно было делать своевременно", — заявила она.

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Эксперт рассказала, что делать, если произошло незаконное увольнение.

"Если трудовые отношения оформлены должным образом, то при сокращении с должности работника должны в письменном виде, под подпись уведомлять за 2 месяца. Человек не мог прийти (из неоплачиваемого отпуска — ред.), а ему сказали "до свидания". Такого не может быть.

Для решения есть несколько путей. Если это большое предприятие, на котором создан профсоюз, то нужно обратиться в профсоюз. Является человек членом союза или нет, союз должен его защищать, в идеале. Далее, есть Госслужба по вопросам труда. Они принимают заявления, но не выезжают на проверки относительно нарушений трудовых прав. Но это все фиксируется. Проверки будут разрешены, когда закончится карантин. Также можно обратиться в полицию", — рассказала она.