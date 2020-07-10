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На Донбассе разразилась экологическая катастрофа из-за боевиков "ДНР": подробности В Раде хотят обратиться к международным партнерам Украины, чтобы повлиять на оккупантов

В Донецкой области в горизонты питьевой воды поступает радиоактивная вода из затопленной шахты "Юнком", которая находится на подконтрольной боевикам "ДНР" территории. Экологическое бедствие может коснуться не только Донбасса, но и других регионов Украины и соседних стран.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от партии "Голос" Леся Василенко. Она сообщила, что слышит об этой ситуации уже несколько лет, в частности от ветеранов, которые участвовали в боевых действиях на востоке Украины, и по совместительству были экологами.

"С тех пор данный вопрос неоднократно поднимался на комитете по вопросам экологической политики. Уже в сентябре будем проводить слушания по затопленным и подтопленным шахтам, которые несут особую экологическую опасность не только для тех регионов, где они находятся, но и для других регионов Украины. Здесь есть еще вероятность трансграничного экологического бедствия, которое может произойти, если эту ситуацию никто не будет контролировать и мониторить", - рассказала Василенко.

Нардеп отметила, что, поскольку эти шахты находятся на неподконтрольных территориях, "осуществлять экологический мониторинг и контроль довольно трудно". По ее мнению, Украина должна обращаться к международным партнерам, "чтобы было соответствующее сотрудничество по предупреждению этого бедствия, которое может произойти".

"Чтобы что-то было сделано, нужна воля со стороны оккупанта, который осуществляет контроль над этими территориями, чтобы можно было обезопасить территории и людей. Пока оккупант идет путем диверсий и создания опасности для всего населения, проживающего в непосредственной близости к этим шахтам, и также всей страны и других стран, граничащих с Украиной", - подчеркнула она.

Напомним, в 1979 году на территории Донецкой области в шахте "Юнком" на глубине 903 метра советская власть провела ядерные испытания. Была взорвана бомба мощностью 0,3 кт в тротиловом эквиваленте. После этого много лет воду из шахты откачивали, чтобы исключить попадание радиации на поверхность. В 2018 году боевики "ДНР" остановили откачку воды на "Юнкоме" и затопили шахту.