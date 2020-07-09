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Введение миротворцев на Донбасс может быть в двух вариантах — вице-премьер Вице-премьер Алексей Резников рассказал о привычном и беспрецедентном вариантах введения миротворцев

О возможности введения миротворцев на территорию Донбасса рассказал вицепремьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире канала "Украина 24".

"Возможно введение миротворцев в ситуации, когда мы имеем сегодня гибридную войну на Востоке Украины, я бы сказал, что вероятность введения миротворцев может быть в двух вариантах. Вариант, более известный миру, — это миротворцы ООН, но для этого надо соответствующее решение Совбеза ООН и сначала назначение оценочной миссии ООН, которая смогла бы оценить и дальше рапортовать в ООН последствия миссии для принятия следующего решения", — сказал он.

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Второй вариант, по его словам, — это контингент ОБСЕ.

"В положениях об ОБСЕ существует вероятность введения контингента миротворцев ОБСЕ. Такого в мире никогда не делалось, но юридически такая возможность существует, особенно в связи с тем, что есть международный вооруженный конфликт между Россией и Украиной. ОБСЕ может принять такое решение путем консенсуса минус два. То есть две стороны конфликта не принимают участия в таком голосовании. Это пока беспрецедентная идея, ее до этого не было. Сегодня мы имеем гибридную войну, соответственно, не может быть стандартных решений", — сказал он.

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